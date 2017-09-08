الأردن : السجن و الفصل لعنصرين من الشرطة بتهمة تلقي رشوة و محاولة تهريب سيدة سورية من مخيم !

الأردن : السجن و الفصل لعنصرين من الشرطة بتهمة تلقي رشوة و محاولة تهريب سيدة سورية من مخيم !

صادقت محكمة التمييز الأردنية، على قرار يقضي بحبس شرطيين حاولا تهريب سيدة سورية من مخيم الأزرق للاجئين السوريين، بسيارة الشرطة، لمدة عام، وطردهما من جهاز الأمن العام، بعد إدانتهما بالرشوة.

وقال موقع “عمون” الأردني الإخباري، إن النيابة العامة أحالت شرطيين للمحاكمة، يعملان في شرطة مخيم الأزرق للاجئين السوريين، أحدهما رقيب خفر ومسؤول دورية حراسة حول المخيم، والثاني رقيب سير وسائق سيارة دورية الحراسة، بتهم الرشوة لكليهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت شخصاً سوري الجنسية، أثناء محاولته تهريب زوجة أخيه من مخيم الأزرق، بالتنسيق مع أحد أفراد الشرطة المتواجدين على باب المخيم.

وأشار قرار المحكمة إلى أن الشرطيين خالفا الأوامر والتعليمات بقيامهما بتلقي رشوة مقابل تهريب السيدة السورية وأولادها، بسيارة الشرطة التي كان يقودها المتهم الثاني، ثم مساعدة زوجها وشقيقه وصديقهما في الخروج من المركز الأمني بعد ضبطهما من قبل دورية الشرطة، مقابل 250 ديناراً و11 ألف ليرة سورية.

وكانت محكمة الشرطة قد قضت بالسجن مدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، وتغريمهما 250 ديناراً و11 ألف ليرة سورية، قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى الحبس سنة والطرد من جهاز الأمن العام.