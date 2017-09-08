الجعفري يرد على نمس ابنته السابق بدعوى قضائية تتهمه بـ ” القدح و الذم و التشهير و النيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي و التطاول على الجيش ” !

الجعفري يرد على نمس ابنته السابق بدعوى قضائية تتهمه بـ ” القدح و الذم و التشهير و النيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي و التطاول على الجيش ” !

أقام بشار الجعفري دعوى قضائية ضد الممثل مصطفى الخاني، طليق ابنته، الذي كان اتهمه بشتم عسكري في الجيش النظامي والإساءة له.

وتداولت صفحات وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نص الدعوى التي اتهم فيها الجعفري صهره السابق بالقدح والتشهير والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية وإضعاف الشعور القومي والتطاول على الجيش.

وأقام الجعفري الدعوى عبر محاميبن، أحدهما هو أحمد الكزبري عضو وفد بشار الأسد إلى جنيف، واتهم الممثل الذي اشتهر بدور “النمس” بأنه مريض نفسي قام بتأليف قصة هوليوودية من نوع الأكشن الرخيص.

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