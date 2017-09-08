الذهب يصعد لأعلى مستوى في عام بدعم نزول الدولار و توترات كوريا الشمالية

الذهب يصعد لأعلى مستوى في عام بدعم نزول الدولار و توترات كوريا الشمالية

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام يوم الجمعة مع انخفاض الدولار بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأمريكية ومع تصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1352.91 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ أغسطس آب العام الماضي.

وصعد المعدن الأصفر أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 1359.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة إلى 91.177 يوم الجمعة بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2015.

وتعرضت العملة الأمريكية لضغوط مع نزول عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والمخاوف من تأثير الإعصارين إرما وهارفي على أكبر اقتصاد في العالم إلى تحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.15 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق يوم الجمعة أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل نيسان عند 18.20 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 961 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1018 دولارا للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ مارس آذار.(REUTERS)