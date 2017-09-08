السعودية : شاب ينتحر معلقاً نفسه على عارضة مرمى

أقدم شاب سعودي على الانتحار بتعليق نفسه على عارضة مرمى في ملعب بإحدى قرى محافظة #صبيا .

ووفق ما اوردت صحيفة سبق، ذكرت مصادر أن فتاة استنجدت بمجموعة من الشباب قرب موقع الحادث، لانقاذ الشاب، وبعد حضور المسعفين إلى مكان الحادثة، قامت الفتاة بقص اللفافات القماشية المربوطة على عنق المنتحر قبل أن تختفي.

وأكد المسعفون وعددهم 5 أشخاص، أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى، وجرى تشكيل لجنة طبية لتحديد ساعة الوفاة، مع قيام الشرطة باستكمال إجراءات التحقيق.