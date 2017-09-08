المسرح ” عربات قطار ” .. فرقة ألمانية تقدم عروضاً مسرحية عن قصص السوريين المتعلقة بالحرب و اللجوء

تحاول فرقة ألمانية تصوير السيرة الذاتية للاجئين سوريين، في عرض مسرحي، مستندة فيه لقصص سوريين جرت على أرض الواقع.

و في التفاصيل، قالت صحيفة “نويه برسه” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفرقة المسرحية “الجوهرة الأخيرة”، ستقدم عرضاً تحت عنوان “لقد افترسنا الخوف” خلال الشهر الجاري، في عدة محطات للقطار.

العمل المسرحي سيتم تقديمه في عربات قطار شحن، وسيروي الحياة اليومية في الحرب، وأسباب اللجوء، استناداً لأقوال سوريين تم إجراء مقابلات معهم.

يذكر أن العرض الأول سيكون في محطة قطار لانغن، في ولاية سكسونيا السفلى، في الثالث عشر من الشهر الجاري.