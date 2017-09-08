امرأة صينية جاءها المخاض .. فألقت بنفسها من الطابق الخامس !

توسلت امرأة على وشك الولادة الى أسرتها للسماح لها بإجراء عملية قيصرية، قبل أن تلقي بنفسها من الدور الخامس وتلقى مصرعها.

وتوضح اللقطات الصادمة كيف توسلت المرأة التي تبلغ من العمر 26 عاماً الى عائلتها لكي تسمح لها بالولادة القيصرية، بعد أن تسببت رأس جنينها الكبيرة، والتي يصعب خروجها بالولادة الطبيعية، بألم شديد لها، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وبعد ساعات قليلة، انتحرت المرأة بعد رفض العائلة للعملية القيصرية، التي يشترط القانون الصيني موافقة الأسرة عليها.

وظهرت المرأة في الصور وهي جالسة على الأرض أمام جناح الولادة في المستشفى رقم 1 في مدينة يولين، مقاطعة شنشي في شمال الصين، في الساعات الأخيرة قبل وفاتها.

كما واصلت المرأة بعدها السير بمساعدة رجل مجهول قبل أن تسقط على الأرض مجدداً من شدة الألم، بعد ذلك، مالت المرأة على جدار وبدت عليها علامات الانهيار.

ولم تتمكن المرأة، وهي في الأسبوع الـ 41 من حملها، من الوقوف دون مساعدة، وذلك بسبب شعورها بالضيق الشديد والألم، وبعد أن فحصها الأطباء، قرروا أنها تحتاج إلى عملية قيصرية لأنها لن تتمكن من الولادة الطبيعية، بسبب ضخامة رأس الطفل.

ورغم ذلك، أصرت الأسرة على الولادة الطبيعية ورفضت إجراء عملية ولادة قيصرية لها، وإثر ذلك، عمدت المرأة الى إلقاء نفسها من نافذة في الطابق الخامس بعد أن حاولت مغادرة المركز الطبي، فتوفيت وتوفي معها طفلها الذي لم يولد بعد.