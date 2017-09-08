بالفيديو .. طباخ بريطاني يصمم رقعة شطرنج كاملة من البسكويت

أدهش طباخ بريطاني لجنة التحكيم في مسابقة للطهي، بعد أن صمم رقعة #شطرنج مع حجارتها بالكامل من #البسكويت ، وبدت الرقعة حقيقية إلى حد بعيد، لدرجة أنه كان بالإمكان ممارسة لعبة الشطرنج عليها.

واستطاع ستيفن كارتر بيلي (34 عاماً) أن يتفوق على منافسيه، بفضل رقعة شطرنج مميزة بالألوان الأزرق والأحمر والأبيض، بالإضافة إلى مجموعتين من الحجارة باللونين الأبيض والأسود، كما جرت العادة في أحجار الشطرنج الحقيقية.

وبدا عضوا لجنة التحكيم بول هوليوود وبروي ليث مندهشين من كفاءة بيلي، خلال هذه المرحلة من المسابقة، وكالا المديح والثناء على عمله المميز، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتعليقاً على اختياره كطباخ مثالي للمرة الثانية، قال بيلي: “لا أعتقد أنني سأعتاد على هذا الشعور. لقد تعرضت للتنمر كثيراً في حياتي، وقد حان الوقت حتى أحصل على الثناء الذي أستحقه”.

وعلى الرغم من أن بيلي الذي يعمل كمدير تسويق، يقول إنه الطبخ مجرد هواية بالنسبة له، إلا أن مهارته غير الطبيعية، جعلت الكثيرين، يشككون في أنه مجرد طباخ هاوٍ.