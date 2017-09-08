بعد أشهر على وفاته .. بث أول أغنية مجهولة لجورج مايكل ( فيديو )

بعد أشهر على وفاته .. بث أول أغنية مجهولة لجورج مايكل ( فيديو )

تبث هيئة الإذاعة البريطانية أغنية غير معروفة للمغني #جورج_مايكل ، بعد أكثر من 8 أشهر على وفاته.

وستبث الأغنية وهي من إنتاج “سوني ميوزيك” خلال برنامج “كريس ايفانز بريكفاست” عبر “بي بي سي راديو 2”.

يذكر أن جورج مايكل توفي في 25 ديسمبر 2016 عن 53 عاماً من ضمور في عضلة القلب أو من تراكم الدهن في خلايا الكبد، ودفن نهاية مارس خلال مراسم خاصة في شمال لندن بعد تحقيق دام عدة أسابيع خلصت في ختامه الشرطة إلى أنه قضى من ميتة طبيعية.

وعلى موقعه الإلكتروني أكدت شقيقتاه ميلاني ويودا أنهما ترغبان بمواصلة عمله الفني من خلال “تشارك” إرثه الموسيقي “كما كان ليرغب”.

وكان الفنان الذي باع أكثر من مئة مليون اسطوانة يحضر لألبوم ووثائقي عن حياته بعد سنوات ابتعد خلالها عن الحياة الفنية. ( AFP )