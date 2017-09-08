بلجيكا تعيد توطين مئات السوريين .. و وزير الدولة لشؤون اللاجئين يقول : هذه الطريقة أفضل من اللجوء لتجار البشر

قالت صحيفة بلجيكية، إن بلجيكا قامت هذا العام باستقبال أكثر من ألف لاجئ سوري من المقيمين في واحدة من دول جوار سوريا، تم اختيارهم وفقاً لفحص دقيق وتحضيرهم للحياة في بلجيكا.

وأضافت صحيفة “دا مورخن” البلجيكية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن وزير الدولة لشؤون اللاجئين والمهاجرين، تيو فرانكين، زار لبنان هذا الأسبوع، حيث ما يزال 300 لاجئ بانتظار نقلهم إلى بلجيكا.

ولدى بلجيكا برنامج لإعادة التوطين منذ حوالي 4 سنوات، وتستقبل سنوياً عدداً محدداً من اللاجئين غالبيتهم سوريون.

وخلال هذا العام ستعيد بلجيكا توطين 1050 لاجئ سوري، 600 منهم سيتم نقلهم من تركيا، بموجب اتفاق 1 مقابل 1، حيث وعدت أوروبا بإعادة توطين سوري مقابل كل لاجئ تتم إعادته من اليونان لتركيا، إضافةً لـ 300 في لبنان، فيما ستعيد توطين 150 لاجئاً من الأردن.

وقال وزير الدولة لشؤون اللاجئين، تيو فرانكين :” لندع اللاجئين الحقيقيين ينتقلون بطريقة آمنة و قانونية، هذا هو المستقبل، بدون هجرة غير شرعية وتجار بشر، هذه الطريقة أيضاً عادلة لأنك تساعد الفئات الضعيفة وليس فقط الرجال الأقوياء الذين يسلكون الطرقات الخطرة”.

وأضاف فرانكين: “مقارنة مع إجمالي أعداد اللاجئين غير الشرعيين الكبيرة فإن الأعداد بموجب برنامج إعادة التوطين قليلة، بسبب عدم مراقبة اللجوء غير الشرعي حتى الآن”، كما عبر الوزير عن أمنيته بأن يصل إلى مرحلة التطور إلى نظام، حيث يشكل إعادة التوطين القانوني والمراقب الطريق الرئيسي للوصول.