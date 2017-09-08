تركيا : تفاصيل جديدة عن السوري الذي حاول تفجير نفسه في مركز الشرطة بمدينة مرسين

تركيا : تفاصيل جديدة عن السوري الذي حاول تفجير نفسه في مركز الشرطة بمدينة مرسين

نشرت صحيفة “حرييت” التركية تفاصيل جديدة حول الشخص الذي حاول تنفيذ هجوم إرهابي، أول أمس الأربعاء، في مدينة مرسين.

وقالت الصحيفة التركية، أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري عبد القادر السباعي، البالغ من العمر 19 عاماً، حاول تفجير نفسه داخل مركز للشرطة، يقع بالقرب من المديرية الإقليمية لمنظمة الاستخبارات الوطنية في مدينة مرسين.

وتم التحقق من أنّ السباعي كان “خليّة نائمة تتبع لتنظيم داعش”، وتم اعتقال والديه من قبل الشرطة، على خلفية ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ السباعي كان يرتدي حزاماً ناسفاً يحمل 5 كيلو غرامات من المتفجرات، (AksAlser.com)، وعندما رفض الانصياع لأوامر قوات الشرطة بالوقوف، أطلقت النار عليه، وأردته قتيلاً.

وتمّ إرسال جثة الشاب إلى المستشفى بغرض التشريح، كما ذكرت الصحيفة أنّ السباعي كان قد تعرّض لإصابة في سوريا، أدت لشلل جزئي في الجانب الأيسر من جسمه.

وعثرت قوات الشرطة عند مداهمة منزله على العديد من الوثائق التي تؤكد انتمائه لتنظيم داعش.

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