تعديل جوهري على نظام الانتقالات المقبلة بالدوري الإنكليزي

تعديل جوهري على نظام الانتقالات المقبلة بالدوري الإنكليزي

قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان إن “باب الانتقالات سيُغلق الآن قبل انطلاق الموسم بعد أن صوتت الأندية لصالح تقديم الموعد النهائي لشراء اللاعبين اعتباراً من الموسم المقبل”.

وأيدت أندية الدوري الممتاز تعديلاً في اللوائح سيتم بموجبه إغلاق باب الانتقالات الساعة 1700 بالتوقيت المحلي يوم الخميس الذي يسبق انطلاق الموسم.

وهذا الموسم انتهت فترة الانتقالات يوم 31 أغسطس (آب)، بينما انطلق الموسم قبل 20 يوماً من هذا التاريخ.

وينطبق التاريخ الجديد على أندية الدوري الممتاز ومتعلق فقط بشراء اللاعبين، وسيكون بوسع أندية الدوري الممتاز بيع لاعبين لأندية في بطولات دوري أخرى لا يزال فيها باب الانتقالات مفتوحاً.

وأبدت بعض الأندية الأوروبية دعمها لتقليل فترة الانتقالات بشكل مماثل لكن الدوري الإنكليزي الممتاز هو الوحيد حتى الآن الذي قام بخطوة رسمية.

ولم تجر رابطة دوري كرة القدم في إنكلترا، التي تضم الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، تعديلاً على فترة الانتقالات لكن تغييراً مماثلاً موجود على جدول أعمال الاجتماع المقبل لأنديتها في 21 سبتمبر (أيلول). ( reuters )