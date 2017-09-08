تعيين قائد جديد للتحالف الدولي الأمريكي ضد ” داعش “

تسلم الجنرال الأميركي بول فانك قيادة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق وسورية، مع دخول التحالف ضد المتشددين عامه الرابع.

وتولى فانك مقاليد قيادة القوات المشتركة لعملية «العزم الصلب» في احتفال أقيم في قاعدة عسكرية في المنطقة، بحسب ما أعلن مسؤولون في بيان.

وتولى القيادة خلفاً للجنرال ستيفن تاونسند الذي كان تسلمها قبل عام.

وقال فانك «وجود تنظيم الدولة الإسلامية بحد ذاته يشكل تهديداً للعالم المتحضر ولطريقة عيشنا. علينا أن نهزمهم، جهودنا المشتركة كفيلة بهزيمتهم»، وفق البيان.

ويقود الجنرال فانك الفيلق الثالث في الجيش الأميركي الذي تولى في السابق قيادة التحالف ضد «داعش» بين أيلول (سبتمبر) 2015، وآب (أغسطس) 2016. (AFP)