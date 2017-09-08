تقارير : ميسي غاضب من مدربه .. و كريستيانو رونالدو سعيد بالخلافات

أكدت تقارير صحافية #إسبانية أن نجم فريق #برشلونة #ليونيل_ميسي غير سعيد مع المدير الفني الجديد للفريق #أرنستو_فالفيردي .

ونشرت صحيفة ديلي ستار نقلًا عن تقارير صحافية إسبانية، بحسب شبكة أوليه عربية، أن ميسي لا يشعر بالسعادة في برشلونة الفترة الأخيرة بسبب ما يحدث داخل الفريق.

وخسر “البارسا” اللاعب نيمار جونيور لصالح فريق باريس سان جيرمان، وقاموا بالتعاقد مع اللاعب عثمان ديمبيلي لتعويضه.

وتشير التقارير إلى أن ميسي يرى أن ديمبيلي مازال أمامه طريقًا طويلًا قبل الوصول إلى مستوى نيمار ليكون بديله في “البلوغرانا”.

ومن ناحية أخرى فإن التقارير تشير إلى أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو سعيد بما يحدث مع ميسي ويتحدث مع زملاءه في الفريق “الملكي” حول ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن ما يمر به ميسي سيزيحه من طريقه للمنافسة على الألقاب الفردية.