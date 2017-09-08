دراسة : استخدام الحامل للهاتف لا يؤثر على نمو الجنين

كشفت دراسة حديثة لمعهد الصحة العامة في #النرويج أن استخدام الهاتف النقال أثناء الحمل لا يتسبب في نتائج عكسية على النمو العصبي للجنين.

واعتمد الباحثون في نتائج الدراسة التي نشرت في مجلسة “بي ام سي بابليك هيلث”، على تحليل قاعدة بيانات “موبا” التي تجمع معلومات طبية عن 45 ألف و389 أم وأبنائهم. وخلص الباحثون إلى أن التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية وللموجات المرتبطة باستخدام الهواتف المحمولة خلال الحمل لا يؤثر على نمو الطفل.

وأشار الباحثون إلى أن المخاوف من احتمال حدوث أضرار من تلك الموجات جاءت من “دراسات تجريبة على الحيوانات ولم تخلص بنتائج قاطعة”. وشملت قاعدة البيانات التي جرت عليها الدراسة معلومات عن عادات الامهات وكذلك تقارير طبية عن الاطفال، وتم دراسة نموهم العصبي عند الثالثة والخامسة من عمرهم.

وكانت دراسة سابقة قد أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا عام 2013 قد أكدت أن استخدام الحوامل للهاتف الجوال بكثرة قد يزيد من مخاطر تعرض أطفالهن لاضطرابات سلوكية‏. ( EFE )