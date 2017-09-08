دي خيا يطالب سيرجيو راموس بمساندته للانتقال إلى ريـال مدريد

ذكرت صحيفة “إيبولا” البرتغالية أن الحارس الدولي الإسباني #ديفيد_دي_خيا استغل تواجده مع المنتخب الإسباني للتحدث مع #سيرجيو_راموس حول إمكانية انتقاله من مانشستر يونايتد نحو ريال مدريد صيف 2018.

وأكدت الصحيفة أن الحارس الدولي الإسباني ما زال يرغب في حمل قميص الفريق الأول للعاصمة مدريد بعدما حمل سابقًا قميص الفريق الثاني أتلتيكو مدريد والذي يعتبر فريقه الأم.

وقالت الصحيفة وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، إن دي خيا طلب من راموس إقناع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالتخلي عن دعمه للكوستاريكي كيلور نافاس والتعاقد معه ليكون حارسًا للفريق في الموسم القادم.

وكان دي خيا في طريقه نحو ريال مدريد صيف 2015 في صفقة تبادلية في الدقائق الأخيرة من الميركاتو تقضي أيضًا بانتقال كيلور نافاس لمانشستر يونايتد لكنها فشلت بسبب تأخر الفريق الإنكليزي في إرسال أوراق الصفقة للاتحاد الدولي بدقائق.

وكان دي خيا ينتظر تحرك ريال مدريد لضمه صيف 2016 لكن تألق الكوستاريكي كيلور نافاس وقيادته الفريق لدوري أبطال أوروبا دفعت زيدان لدعمه ورفض التعاقد مع دي خيا.

وفتح البرتغالي جوزيه مورينيو أبواب الرحيل هذا الصيف لحارسه الأول لكن زيدان ظل مصرًا على رأيه في دعم الحارس كيلور نافاس ورفض التعاقد مع حارس جديد.