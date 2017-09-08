رئيس إسرائيل : طموحات إيران لإقامة معقل شيعي في سوريا ستغرق المنطقة برمتها في حرب

حذر الرئس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، يوم الخميس ، خلال لقائه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، من أن طموحات إيران لإقامة معقل شيعي في سورية “سوف تغرق المنطقة برمتها في حرب”.

وأكد الرئيس ريفلين مجددا أن إسرائيل ستضطر إلى الرد على عمليات اعادة تسليح حزب الله، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” في موقعها الإلكتروني.

وأبلغ الرئيس الإسرائيلي ميركل أن إيران تقود الجهود الرامية الى اقامة ممر شيعي في سورية، وينشر هيمنته في الشرق الأوسط، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لإسرائيل وللاستقرار في المنطقة.

وذكرت”يديعوت احرونوت” أن الجانبين ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله الجهاد العالمي، الذي يشنه في المقام الأول تنظيم داعش.

وتابع ريفلين “المهمة الهامة والعادلة التي حددها العالم هي هزيمته. وستساعد اسرائيل باي شكل من الاشكال على تحقيق هذه المهمة “.

وشكر الرئيس الاسرائيلى المستشارة ميركل على دعمها الثابت لإسرائيل على مر السنين، معربا عن امتنانه للغواصات التى تم بيعها للبحرية الإسرائيلية ، مشيرا إلى ” أن مساهمتها (الغواصات) مهمة بالنسبة لدولة إسرائيل”. (DPA)