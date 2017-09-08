زلزال هو الأقوى منذ قرن يضرب المكسيك ( صور )

زلزال هو الأقوى منذ قرن يضرب المكسيك ( صور )

ضرب زلزال بقوة 8.1 درجات جنوبي المكسيك قبالة سواحل المحيط الهادئ، وأدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وهذا أقوى زلزال يسجل في البلد منذ قرن من الزمن.

وسُجِّلت بؤرة الزلزال على مسافة 87 كيلومترا في جنوب غربي بلدة بيجيجيابان بولاية تشيباس جنوبي البلد وامتدت في عمق 70 كيلومترا، حسب هيئة رصد الزلازل الأمريكية.

وأصدرت الهيئة تحذيرا باحتمال حدوث تسونامي من جراء الزلزال في ثماني بلدان وهي المكسيك وغواتيمالا والسلفادور وكوستا ريكا ونيكاراغوا وبناما والهندوراس.

وكان الزلزال من القوة بحيث اهتزت مباني في العاصمة نيومكسيكو التي تبعد عن بؤرة الزلزال بمئات الكيلومترات.

وذكرت التقارير أن الهزات الأرضية استمرت لنحو دقيقة.

وساد الهلع بين السكان، وخرج الناس إلى الشوارع بملابس النوم في حين انقطع الكهرباء في بعض مناطق المدينة.

وقال الصحفي فرانك كونتريراس في العاصمة نيوميكسيكو لبي بي سي “يمكن سماع أصوات تصدعات تصيب الخرسانة، ويشبه هذا الصوت صوت فرع شجرة عملاقة تم قطعه للتو بشكل عنيف”.

وأضاف الصحفي “الناس يصيحون في ممرات المباني، والكل يحاول تجنب أسلاك الكهرباء المعلقة فوق رؤوسهم “.

وقال وزير الداخلية المكسيكي إن اثنين من السكان في ولاية تشيباس بالجنوب على الأقل قتلا.

وشعر بالزلزال أيضا سكان غواتيمالا المجاورة.

وقال رئيس غواتيمالا إن شخصا على الأقل لقي حتفه.

ونشر رئيس المكسيك، بينيا نييتو ، تغريدة قال فيها إنه على اتصال بمركز منع الزلازل في البلد.

وحذر رئيس المكسيك من احتمال حدوث هزات أخرى.

وتعرضت المسكيك لزلزالين كبيرين عامي 1985 و 1995 وأدى الزلزال الأول الذي ضرب بالقرب من العاصمة نيو مكسيكو إلى مقتل الآلاف من الأشخاص.(BBC)