زوج ملكة الدنمارك يعاني من أعراض الخرف

أكدت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن #الأمير_هنريك زوج ملكة #الدنمارك البالغ من العمر 83 عاما يعاني من أعراض #الخرف .

وفقا للوكالة، جاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للقصر الملكي الدنماركي: “بعد الفحوصات والاستشارات المطولة التي أجراها فريق من الأخصائيين التابعين لمشفى Rigshospitalet نهاية الصيف الجاري، تبين أن صاحب السمو الملكي الأمير هنريك يعاني من أعراض الخرف”.

وأضاف البيان نقلا عن الاطباء في المشفى أن “درجة تدهور القدرات الإدراكية عند الأمير أكثر مما كان متوقعا مقارنة بعمره”.

ويذكر ان الأمير هنريك كان قد أعلن، أوائل أغسطس الفائت، أنه “لا يريد أن يدفن إلى جانب زوجته الملكة مارغريت” قائلا إنه “غير سعيد لعدم معاملته على قدم المساواة معها”.

وقالت مديرة الاتصالات في القصر الملكي لصحيفة (بي.تي) حينها: “ليس سرا أن الأمير لم يكن سعيدا لسنوات كثيرة بالدور الذي كلف به، واللقب الذي حصل عليه في المملكة الدنماركية.. هذا الاستياء تزايد أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة”.

وأضافت قائلة: “بالنسبة للأمير، فإن القرار بألا يدفن بجانب الملكة، هو النتيجة الطبيعية لعدم معاملته على قدم المساواة مع زوجته ولعدم حصوله على اللقب والدور اللذين كان يرغب فيهما”.