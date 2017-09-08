شركة ” نايك ” تتيح خاصية نادرة تتيح للمستخدمين تصميم حذائهم بأنفسهم

أطلقت شركة “ #نايك ” الأمريكية للملابس والمستلزمات الرياضية في مدينة #نيويورك ، تجربة مختلفة، تتيح للمستخدمين أنفسهم تصميم حذائهم الخاص بكل تفاصيله.

وتتيح التجربة، التي تسمى “Nike Makers’ Experience”، أو تجربة صناع “نايك”، للمستخدم الاختيار بين طرازين من الأحذية أحدهما بأربطة والآخر بدونها، ويبدأ المستخدم في وضع لمساته الفنية من حيث الألوان كذلك تصميم الخطوط المزينة للحذاء.

كما يمكن للمستخدم أن يختار أي عبارة يكتبها على الحذاء بحسب رغبته، لتكتمل لمسته الخاصة، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وكل ذلك يتم في إطار زمني يقل عن 90 دقيقة.

التجربة بالكامل معتمدة على حذاء “نايك” من طراز “Presto X” والمصمم بالكامل من أجل “صناع نايك” أو “Nike Makers”.