صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” تكشف المستور في صفقة نيمار

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن نجم ريال مدريد #كريستيانو_رونالدو كان أحد أسباب تعاقد فريق #باريس_سان_جيرمان الفرنسي مع البرازيلي نيمار قادماً من فريق #برشلونة .

وقالت الصحيفة، بحسب شبكة أوليه عربية: “إن رونالدو كان الهدف الأول بالنسبة للبي أس جي في الميركاتو الصيفي الماضي، خصوصًا بعد قضيته مع الضرائب والأنباء حول رغبته في الرحيل”.

وحاول المدير الرياضي الجديد لفريق باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريكي، أن يتواصل مع رونالدو ويقوم بإقناعه بالانتقال للفريق الباريسي.

ولكن بعد محاولات متكررة فشل أنتيرو في الحصول على رد من النجم البرتغالي، وقرر التحرك من أجل الحصول على نيمار الذي أبدى استعداده لقبول هذه الخطوة.