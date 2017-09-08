ضبط مئات الآلاف من الحبوب المخدرة مخبأة داخل ” دواليب سيارات ” في حلب ( صور )

ضبط مئات الآلاف من الحبوب المخدرة مخبأة داخل ” دواليب سيارات ” في حلب ( صور )

قالت وسائل إعلام موالية، الخميس، إن دوريات فرع مكافحة المخدرات في حلب ضبطت الآلاف من حبوب الكبتاغون المخدرة.

ووفق ما أوردت المصادر الموالية، فإنه تم ضبط 551 حبة كبتاغون مخبأة داخل إطارات سيارات، في مستودع بمنطقة الحمدانية.

ونقل عن مصدر في فرع مكافحة المخدرات قوله، إنه “تم إلقاء ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ يقوم بتعبئة الحبوب المخدرﺓ وتهريبها عبر وضعها داخل إطارات سيارات، في مستودع بحي الحمدانية”.

وأضاف المصدر أن “عدد الحبوب المصادرة بلغ 551 ألف حبة، كانت موضوعة في 12 دولاباً للسيارات وﺃﺭﺑﻌﺔ ﺟﻨﻮﻁ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ”.