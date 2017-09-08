غارة روسية تقتل ” وزير حرب ” تنظيم داعش في دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 40 مسلحا من تنظيم داعش من بينهم 4 من القادة البارزين في التنظيم في غارة للطيران الروسي بدير الزور شرقي سوريا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن “الغارة الروسية أسفرت عن مقتل 4 من قيادات التنظيم من بينهم أبو محمد الشيمالي، أمير دير الزور”.

وأضافت الوزارة أن الغارة أصابت غولمرود حليموف، الذي كان يشغل منصب “وزير الحرب” في التنظيم، إصابة قاتلة.

وبحسب المسؤولين الروس، كان حليموف، وأصله من طاجيكستان، عنصرا في القوات الخاصة قبل انضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015.

وقال الجيش الروسي إن “طائراته قصفت مسلحي التنظيم خلال اجتماعهم لبحث خطة التصدي للقوات السورية التي حققت انتصارات في دير الزور”. (BBC)