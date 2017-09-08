فضيحة تطال حارس ” الشطيرة ” البريطاني واين شو

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إيقاف الحارس السابق لنادي سوتون يونايتد، #واين_شو ، الذي رصدته عدسات الكاميرات التليفزيونية وهو يأكل “شطيرة” خلال إحدى المباريات، بسبب خرقه القواعد المنظمة للمراهنات.

وتفجرت هذه القضية المعروفة باسم “بيغيت” بعد أن رصدت الكاميرات التليفزيونية الحارس المذكور وهو يتناول شطيرة على مقاعد البدلاء، خلال الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه، الذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة بإنكلترا، أمام آرسنال في بطولة كأس إنكلترا في شباط (فبراير) الماضي.

وكان أحد بيوت المراهنات فتح الرهان (بنسبة 8 إلى 1) على قيام الحارس شو بتناول شطيرة خلال البث الحي للمباراة.

واتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اللاعب (45 عاماً)، الذي يصل وزنه إلى 150 كيلوغراماً بإفساد المباراة بسبب مشاركته عن قصد في مراهنات كرة القدم.

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم: “تم تغريم واين شو 375 جنيه إسترليني (489 دولار)، كما تم إيقافه عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم طوال شهرين”.

وأضاف: “الاتهامات التي ينفيها شو، تم اثباتها من خلال تحقيقات لجنة لوائح مستقلة”.

واعترف شو، الذي قرر الاعتزال بعد يوم واحد من تلك الواقعة، أنه كان يعرف بأمر المراهنات، لكنه قام بذلك الفعل على سبيل المزاح”. ( DPA )