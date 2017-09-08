فينغر يقترح نظاماً جديداً لسوق الانتقالات

يثق المدير الفني لنادي #آرسنال الإنكليزي، الفرنسي #آرسين_فينغر ، في أن الجناح التشيلي #ألكسيس_سانشيز سيعود إلى مستواه المعهود من الفريق، بعد فشل مساعي رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقضي سانشيز آخر موسم له مع آرسنال بعد أن أسدل الستار على التكهنات المثارة بشأن رحيله عن الفريق.

وقال فينغر، خلال مؤتمر صحافي : “ليس لدي أي شك في عقلية ألكسيس”.

وأضاف: “إنه في حاجة للعودة إلى كامل لياقته، وهو الأمر الذي افتقده أمام ليفربول، إنه قوي من الناحية الذهنية وأتمنى أن يعود سريعاً إلى مستواه المعهود”.

وسجل سانشيز ظهوره الأول مع آرسنال خلال الهزيمة الكاسحة على ملعب ليفربول 0-4 في 27 أغسطس (آب) الماضي.

وبدا اللاعب التشيلي وأنه في طريقه للرحيل إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (78 مليون دولار)، لكن الصفقة لم تتم بعد فشل آرسنال في ضم توماس ليمار من موناكو الفرنسي، ليحل محله بالفريق.

واعترف فينغر بأن فترة الانتقالات الصيفية “كانت غير مريحة”، وكرر دعوته لإنهاء فترة الانتقالات قبل بداية الموسم.

وأوضح: “الكثير من الأمور تحدث في الثانية الأخيرة، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لي”.

وأضاف: “لهذا أعتقد أنه حان الوقت لتغيير اللوائح وإغلاق سوق الانتقالات قبل بداية الموسم”.

وختم بالقول: “اللاعبون لا يعرفون إذا ما كانوا سيبقون مع الفريق أم سيرحلون، إنه أمر غير مريح وكل مدرب في الدوري يتفق على أنه حان الوقت لإنهاء فترة الانتقالات قبل بداية الموسم، لا يمكن أن يكون لديك لاعبين في غرفة خلع الملابس بنصفهم فقط، بينما النصف الآخر مع فريق آخر”. ( DPA )