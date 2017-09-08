قيادي في الجيش الحر يعتني بنسر إسرائيلي سقط في سوريا و يعيده للسلطات الإسرائيلية ( صور )

قيادي في الجيش الحر يعتني بنسر إسرائيلي سقط في سوريا و يعيده للسلطات الإسرائيلية ( صور )

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قيادياً معارضاً، أنقذ نسراً إسرائيلياً، في الجولان، قبل 4 أشهر، كان دخل إلى سوريا عن طريق الخطأ، وأعاده للسلطات الإسرائيلية.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن القناة الإسرائيلية الثانية، الجمعة، أن الطائر “S – 98″، يعود لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، وقد تمت إعادته إليها الأسبوع الماضي، بمساعدة من جمعية خيرية إسرائيلية ناشطة في المجال الإغاثي.

وبحسب المصادر ذاتها فقد تواصل القيادي المعارض (لم يذكر اسمه) مع السلطات الإسرائيلية، وقال إنه أنقذ النسر الذي علق في منطقة تشهد معارك بين الفصائل المعارضة وداعش.

وكان جهاز التعقب المرفق بالطائر توقف عن العمل لوقت قصير الشهر الماضي، ما أثار قلق الإسرائيليين.

وأضاف القيادي أن مقاتليه لاحظوا اسم الطائر وجهاز التعقب المحطم، وعلموا أنه يتبع لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، وتجب العناية به ليتمكن من العودة.

ولفت إلى أنه كان يخشى أن يكتشف آخرون الطائر، ويسعون لاختطافه وبيعه، فيما قال مسؤول في سلطة الطبيعة الإسرائيلية، إنه تم تزويدهم بتعليمات العناية بالطائر لحين إعادته.

ونقل عن مؤسسة جمعية مساعدة الطيران الإسرائيلية، التي تولت إعادة الطائر قولها، إن النسر حظي بعناية ممتازة إلى أن عاد لإسرائيل، وقد عاش القيادي السوري وجنوده على الخبز والماء، فيما كان يصل الدجاج من إسرائيل لتغذية الطائر.