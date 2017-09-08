كريم بنزيما مدافعاً عن زيدان : ليس محظوظاً

أثنى لاعب #ريال_مدريد ، الفرنسي #كريم_بنزيما ، على مواطنه مدرب “الملكي” زين الدين زيدان، الذي تجمعه به أيضاً صداقة كبيرة، وأبرز أنه مثال لكل الفريق كلاعب وكمدرب، مؤكداً أن النجاحات التي حققها لا يمكن أن تكون مجرد حظ.

وفي تصريحات نشرها موقع “Fichajes.com”، أشار الدولي الفرنسي إلى أن “زيدان كان له تأثير كبير لفوزنا بالبطولات. نحن الفريق الأفضل والألقاب التي حققناها دليل على ذلك”.

وأضاف بنزيما أن علاقته بزيدان تمنحه “ثقة كبيرة”، قائلاً: “إنه صبور وهادئ ويعرف كيف يعطي نصائح جيدة. إنه يقوم بدور هام في غرفة تغيير الملابس ويجتمع بنا كثيراً ويتحدث كثيراً مع اللاعبين. كل كلامه منطقي وننتبه له دائماً”.

وتابع أن “زيدان نموذج للنجاح بالنسبة للجميع، سواء كلاعب أو كمدير فني. إنه مثال يحتذى به. يمكن أن يحالفك الحظ مرة، لكن لا يمكن أن يكون الحظ حليفك دائماً. بعد كل هذه النجاحات لا يمكن أن يكون الأمر مجرد حظ”. ( EFE )