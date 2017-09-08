كومان يشعر بخيبة أمل تجاه روني عقب اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول

قال #رونالد_كومان مدرب ايفرتون المنافس في #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه يشعر ”بخيبة أمل كبيرة“ تجاه المهاجم وين روين عقب اتهام قائد منتخب انكلترا السابق بالقيادة تحت تأثير الكحول الأسبوع الماضي.

وتم الافراج عن روني (31 عاما)، الذي تألق منذ عودته إلى نادي طفولته ايفرتون هذا الصيف بعد 13 عاما في مانشستر يونايتد، بكفالة وسيمثل أمام محكمة في ستوكبورت يوم 18 سبتمبر أيلول.

وقال كومان معلقا لأول مرة على الواقعة ”أشعر بخيبة أمل كبيرة لهذا الموقف. تحدثت معه يوم الثلاثاء الماضي“.

ورفض المدرب الهولندي الحديث عن أي عقوبة تأديبية قد يتخذها النادي تجاه المهاجم الدولي السابق لكنه قال إنه سيكون جاهزا لمباراة ايفرتون أمام توتنهام هوتسبير في الدوري يوم غد السبت.

وسجل روني هدفين منذ عودته لاستاد جوديسون بارك.

وقال كومان إن لاعب الوسط روس باركلي، الذي فشل انتقاله إلى تشيلسي في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ستبعده لمدة شهرين.

وقال كومان ”روس كان قريبا من الانتقال وبالفعل كان هناك اتفاق بين ايفرتون وتشيلسي“ مضيفا أن باركلي شرح له لماذا قرر عدم الانتقال لاستاد ستامفورد بريدج. ( reuters )