لبنان : وفاة شابة سورية بطريقة مأساوية خلال محاولتها الهرب من ” سائق لبناني ” حاول ابتزازها و اغتصابها

انتهت محاولة فرار شابة سورية من سائق لبناني حاول ابتزازها واغتصابها، بالموت بطريقة مأساوية، في لبنان.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، عن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة”، بلاغاً ذكرت فيه تفاصيل الحادثة.

وجاء في البلاغ أنه في “الساعة 8.00 من صباح تاريخ 4/09/2017 عثر على المدعوة: دعاء أبو دحلوش ( مواليد عام 1998، سورية) جثة هامدة على جانب طريق عام بلدة الصويري”.

وبمعاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي “أفاد بوجود عدة كدمات وجروح من الجهة الخلفية للرأس والكوعين الأيمن والأيسر ونزيف في الدماغ وكسر في عظمة الرأس الخلفية وآخر في الرقبة، حيث تبين أنها جميعها ناتجة عن السقوط والارتطام بأجسام صلبة”.

وجاء أيضاً: “نتيجة المتابعة والرصد الحثيثين تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عند الساعة 19.00 من تاريخ 5/9/2017 وفي محلة المرج، من توقيف المشتبه به المدعو: ح . أ. ( مواليد عام 1984، لبناني) داخل فان نوع نيسان”.

وبالتحقيق معه “اعترف أنه وفي أثناء وجود المغدورة معه على متن الفان وهو متجه نحو مفرق الصويري، وبعد أن أنزل جميع الركاب وبقيت هي بمفردها معه، سألها إن كانت تملك أوراقاً ثبوتية قانوينة، فأجابته أن تواجدها في لبنان هو غير شرعي، وحينها طلب منها ممارسة الجنس معه والا فإنه سيسلمها الى القوى الأمنية، فما كان منها إلا ان فتحت باب السيارة التي كانت تسير بسرعة متوسطة، ورمت بنفسها فارتطمت بالأرض، عندها لاذ بالفرار خوفاً من توقيفه”.