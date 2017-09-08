مانشستر سيتي يعتزم مقاضاة رئيس رابطة الدوري الإسباني

يعتزم ملاك نادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي مقاضاة #خافيير_تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بعد اتهامه النادي بالتلاعب المالي.

وقال تيباس إن “سيتي وباريس سان جيرمان ضخا أموالا من خارج عالم كرة القدم وإنه ينبغي اتخاذ قرارات صارمة لوقفهما”.

وذكر سيتي في بيانه “تصريحات السيد تيباس جاهلة وهي محض خيال”.

وأوضح البيان “كما كان متوقعا، مانشستر سيتي ومجموعة سيتي فوتبول يقصدان المستشار القانوني المناسب وسيتصرفان بناء على تلك المشورة”.

واشترت مجموعة “أبو ظبي يونايتد جروب” نادي مانشستر سيتي في 2008 وأنفق النادي هذا الصيف 215 مليون جنيه إسترليني في سوق انتقالات اللاعبين.

وهاجم تيباس أخيرا مانشستر سيتي وسان جيرمان متهما إياهما باستخدام أموال من الخارج في السيطرة على سوق انتقالات اللاعبين.

وقال تيباس “احتاج إلى مزيد من المال من حقوق البث التلفزيوني، غير ذلك فإن مانشستر سيتي عبر أموال النفط ستشتري كل اللاعبين”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه ليس لديه أي نية للتحقيق في نشاط مانشستر سيتي في سوق انتقالات اللاعبين. ( DPA )