مخالف و مخل في الأماكن العامة .. مسؤول نظامي : الرقص ممنوع في سوريا دون الحصول على رخصة

مخالف و مخل في الأماكن العامة .. مسؤول نظامي : الرقص ممنوع في سوريا دون الحصول على رخصة

نقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، الخميس، عن مصدر قضائي لم تسمه، في دمشق، أنه تم ضبط عدد كبير من النساء اللواتي يمتهن الرقص من دون ترخيص في عدد من الملاهي الليلية ، مؤكداً أنه لأول مرة يتم ضبط هذا العدد من النساء.

و قال المصدر، إن “جميع النساء المضبوطات هن سوريات مارسن مهنة الرقص بسبب الحاجة لتأمين المعيشة اليومية بحسب اعترافاتهن”.

وبين أن “معظم المضبوطات في أحد الملاهي في جرمانا بريف دمشق كن يمارسن الرقص خلال فترة العطلة الماضية، مؤكداً أن معظمهن تراوحت أعمارهن بين 18 إلى 30 عاماً”، وأشار إلى أنه “في حال كان هناك أي نساء أجنبيات يتم ترحيلهن مباشرة لمخالفتهن القانون”

كما نقلت الصحيفة عن المحامي العام الأول في دمشق، ماهر العلبي، قوله إن الرقص ممنوع من دون رخصة.

وأوضح أن القانون سمح بممارسة هذا النوع من الرقص في حال الحصول على رخصة من نقابة الفنانين وهذا يسمى نوعاً من الفن.

و أضاف العلبي، أنه تجب “ممارسة الرقص في أماكن محددة مسموح بها وليس في الأماكن العامة وإلا يعد هذا مخالفاً للقانون”، موضحاً أن العقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال تمت ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص.

وأشار العلبي إلى أن الحالات المضبوطة قليلة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود نساء يمارسن الرقص من دون ترخيص ولاسيما في الملاهي الليلية، ضارباً مثلاً أن صاحب الملهى يستغل حاجة الفتاة إلى العمل وتأمين مصدر الرزق للرقص أمام زبائنه مقابل مبلغ مالي يكون أحياناً زهيداً وهذا يعد نوعاً من الاستغلال ومخالفاً للقانون.

ولفت العلبي إلى أن الرقص في الأماكن العامة مخل للآداب وبالتالي هو ممنوع باعتبار أن هناك الكثير من الناس لا يرضون بذلك.

ورأى العلبي أن الرقص هو نوع من أنواع الفن ولكن يمارس ضمن أماكن محددة ومخصصة له ولا يمنع من إعطاء تراخيص لهذه المهنة في حال استوفت الشروط اللازمة لأدائها.

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” دورية ” تحاول القبض على ” فتيات ليل مطلوبات ” بالقرب من ملهى في جرمانا .. و الأخيرات يركضن هرباً بلباس الرقص !

قالت وسائل إعلام موالية، إن حادثة غريبة، شهدتها مدينة جرمانا، بدمشق، بعد منتصف ليل الاثنين / الثلاثاء، حيث فرت “فتيات ليل” من دورية نظامية، بلباس الرقص في الشوارع.

وذكرت “شبكة أخبار جرمانا” أن إشكالاً في ملهى العندليب الليلي، الواقع على الشارع العام مقابل حارة الحمام، شهد إطلاق نار لمنع دورية تابعة لـ “قوى الأمن الداخلي” من توقيف فتيات ليل مطلوبات لـ “الجهات المختصة”.

ونقلت مصادر إعلامية موالية أخرى عن “مصدر في قسم الشرطة” أن دورية لمكافحة الإتجار بالأشخاص حاولت توقيف عدد من العاملات في الملهى إلا أنهن “هربن من الدورية إلى خارج الملهى وركضن بلباس الرقص في الشوارع”.

وأضافت المصادر أن حوادث القتل والسرقة وإطلاق النار تزايدت على نحو ملحوظ في جرمانا، حيث لا يمر يوم دون سماع أصوات إطلاق نار أو حدوث مشاجرة.

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