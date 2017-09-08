مقطع فيديو لسحب فتاة بالقوة في الشارع يثير جدلاً في السعودية .. و شرطة مكة توضح ( فيديو )

مقطع فيديو لسحب فتاة بالقوة في الشارع يثير جدلاً في السعودية .. و شرطة مكة توضح ( فيديو )

أصدرت شرطة منطقة مكة، في جدة السعودية، بياناً، يوم الخميس، أوضحت فيه تفاصيل فيديو وثق سحب رجل أمن لفتاة بالقوة لإدخالها في دورية الأمن، في ظل مقاومة منها.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة أن الواقعة حدثت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضي، حيث لاحظت دورية أمنية فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق وتستوقف المركبات معطلة حركة السير.

وأوضح أنه مع “تجمهر مجموعة من الأشخاص حولها، باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها، حيث تبين عدم ترابط أقوال الفتاة وعدم اتزان تصرفاتها”.

وبين أنه “بسبب عدم وجود أحد أقاربها بالموقع، تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات”.

وكان المقطع انتشر على نحو واسع في السعودية، وأثار جدلاً، وتضاربت الأنباء حول أسبابه، قبل أن تنشر الشرطة بيانها التوضيحي.