ملايين المشاهدات لهروب “هوليوودي” لامرأة اعتقلتها الشرطة بتهمة السرقة في أمريكا ! (فيديو)

نشرت شرطة مدينة لافكين (تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية)، الأربعاء، تسجيلا مصورا، يظهر فتاة، مشتبه بها بسرقة بضائع من متجر وهي تقوم بسرقة سيارة دفع رباعي للشرطة بعد أن حررت نفسها من القيود.

وقد اعتقلت توشا فاي سبونسلر (33 عاما) للاشتباه بها في سرقة بضائع من متجر لمستحضرات التجميل والعطور، حيث قام أحد عناصر الشرطة بالقبض على الفتاة وتقييدها ووضعها في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة.

واستغلت سبونسلر عدم وجود عناصر الشرطة، حيث كانوا منشغلين في تفتيش الأشياء التي كانت بحوزتها، وقامت بتحرير نفسها من الأصفاد، وتسللت إلى المقعد الأمامي، وحاولت الهرب.

وبعد مرور 23 دقيقة من المطاردة بسرعة فاقت الـ 100 كم في الساعة، لم تستطع الفتاة السيطرة على السيارة التي توقفت على حافة الطريق، بعدها قامت قوات الشرطة باعتقالها وتم توجه خمس تهم بارتكاب جرائم خطيرة ( الهرب والتهديد باستخدام السلاح، والاعتداء الجسيم، واستخدام سيارة بدون أخذ إذن، وحيازة المخدرات ومقاومة الاعتقال).

وانتشر المقطع المصور على نحو واسع، وحاز على ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.