هولندا : فنانون سوريون يروون قصة لجوئهم و حياتهم الجديدة في عرض مسرحي

يقيم واحد وعشرون فناناً سورياً عرضاً مسرحياً تحت اسم تاوس إن هوخفين (منزل في هوخفين)، يروي قصة لجوئهم وتعرفهم على الحياة الاجتماعية الهولندية، بطريقة شاعرية وساخرة، في الوقت نفسه.

وقالت صحيفة “خرونينغر خيزينسبودا” الهولندية المحلية، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه بعد نجاح العرض في مكان إقامة السوريين في هوخفين، سينتقل الأداء إلى ريبرايس في مدينة خروننغن، تحت اسم: (تاوس في هوخفيين وخرونينغن).

والعرض هو إنتاج مشترك من قبل مسرح (لودس) ومسرح شمال هولندا، وسيستمر أداؤه في مدينة خروننغن في الأيام (15,16,22,23,26,27,28)، من شهر أيلول الجاري، الساعة السابعة، في استديو بشارع انكرستراات A97.

ويعرض (تاوس إن هوخفيين) قصة لجوء السوريين، وخاصة الاستيقاظ وسط الليل، وأخذ الحقيبة، وتوديع الزوجة والأولاد سراً، وإغلاق باب المنزل بكل هدوء، والاختفاء في الليل، في رحلة مستحيلة إلى بلد غير معروف، حيث تبدأ حياة جديدة.

وكانت ذكريات الفنانين في البحر والجبال والصحراء والأناس الجميلين، مليئة بالفخر وبالحزن، بحسب الصحيفة، أما الآن فيواجهون أشياء أخرى، ومنها مشكلة عدم تحدث اللغة الهولندية، (AksAlser.com)، أو عدم معرفة العادات المحلية والتعايش معها، وكيفية التواصل مع الهولنديين.

هذا العرض المسرحي عبارة عن صورة عاطفية لـ 21 سورياً، يحاولون إيجاد منزل، وهو عرض موسيقي يتخلله عشاء، حيث يتاح للجميع التعرف على بعضهم البعض، من خلال الجلوس سوية على الطاولة، ومشاركة الأطباق ورواية القصص.