هولندا : مطالبات بإعادة فريق غوص للإنقاذ للعمل في مدينة بعد غرق طفل سوري فيها

طالب حزب “آوديرين آبل آيندهوفين” الهولندي، بإعادة فريق الغوص التابع لقسم الإطفاء، للعمل في المدينة، على خلفية غرق طفل سوري يبلغ من العمر 14 عاماً، الأسبوع الماضي.

ونشرت المحطة التلفزيونية والإذاعية لمدينة آيندهوفن ومحيطها، مقالاً طالب فيه الحزب المعارض، بحسب ما ترجم عكس السير، السلطات بالعمل بكل جهدهم، لإعادة فريق الغوص إلى المدينة.

وكان طفل سوري، لا يستطيع السباحة، قد غرق الأسبوع الماضي في بركة ماء، في حديقة هنري دونانت في آيندهوفن، ما أوجب على فريق إنقاذ من مدينة “دنبش” المجيء لإنقاذه.

واستغرق الفريق حوالي نصف ساعة، قبل أن يصل لمكان الحادث، (AksAlser.com)، الأمر الذي رأى فيه الحزب إمكانية لإنقاذ الطفل، وإبقائه على قيد الحياة، لو أن مدينة آيندهوفن لديها فريق إنقاذ.

يذكر أن العام 2014، شهد إلغاء عمل فريق الغوص المحلي في مدينة آيندهوفن، بعد سنوات من النقاشات، بسبب التخفيضات في الميزانية، إجراء جوبه في ذلك الوقت بكثير من المعارضة من قبل رجال الإطفاء في المدينة.

مواضيع متعلقة

وفاة طفل سوري غرقاً في بحيرة حديقة بهولندا ( فيديو )