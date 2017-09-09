أردوغان : اجتماعات أستانة المقبلة ستكون مرحلة نهائية للمباحثات السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماعات الأزمة السورية المقرر انعقادها في العاصمة الكازاخية أستانة يوم 14 أيلول / سبتمبر الجاري، تعد بمنزلة مرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة.

تصريحات أردوغان جاءت خلال اجتماع ثنائي عقده مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف، اليوم السبت، عقب مراسم استقبال رسمية أقيمت له في قصر أكوردا الرئاسي بأستانة.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لنظيره الكازاخي حيال جهوده في حل الأزمات الإقليمية، مشيرا أن البلدين يهدفان إلى تعزيز العلاقات بينهما، وخاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الاجتماعات التي ستحتضنها أستانة في 14 سبتمبر الجاري حول الأزمة السورية، مؤكدا اكتمال المباحثات الأولية، وأن الاجتماعات المقبلة ستكون بمنزلة مرحلة نهائية.

واستدرك بقوله “أتمنى أن تكون (مباحثات) أستانة نهاية للخطوات المتخذة، وتساهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف”. (ANADOLU)