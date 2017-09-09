ألمانيا : تأكيد غرق شاب سوري في نهر الدانون و العثور على جثته في ” ريغنسبورغ “

ألمانيا : تأكيد غرق شاب سوري في نهر الدانون و العثور على جثته في ” ريغنسبورغ “

تأكدت وفاة الشاب السوري، البالغ من العمر 17 عاماً، الذي سقط في نهر الدانوب، يوم الثلاثاء (29/8)، في مدينة ريغنسبورغ الألمانية.

وسائل إعلام ألمانية قالت، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عمليات البحث الموسعة عن الشاب في النهر، لم توصل إلى أية نتيجة، إلى أن تم العثور على جثة داخل المياه، في المنطقة القريبة من سوق “دوناوشتاوف”.

وأكد تشريح الجثة أنها عائدة للشاب السوري، مع إشارة الشرطة لعدم وجود أي عمل عنفي أو تدخل خارجي بالحادثة.

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