استجابة للروس .. طائرات استطلاع تابعة للتحالف تترك منطقة قرب قافلة لـ ” داعش ” في سوريا

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية يوم الجمعة إن طائرات استطلاع تابعة له ابتعدت عن منطقة بها قافلة تقل أفرادا من الدولة الإسلامية وأسرهم كانت تحاول الوصول إلى منطقة يسيطر عليها التنظيم في شرق سوريا.

وانقسمت قافلة حافلات الدولة الإسلامية إلى قسمين إذ ظلت 11 حافلة في منطقة صحراوية في حين عادت باقي الحافلات أدراجها لمناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وأتاحت الحكومة السورية وجماعة حزب الله اللبنانية للقافلة التي ضمت بالأساس 300 فرد من الدولة الإسلامية مسلحين بأسلحة خفيفة و300 من أفراد أسرهم ممرا آمنا مقابل تسليم التنظيم لجيب على الحدود السورية اللبنانية.

لكن التحالف منع القافلة من دخول منطقة يسيطر عليها التنظيم في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق من خلال تدمير طرق وجسور.

وقال التحالف في بيان ”لضمان عدم تعارض جهود هزيمة الدولة الإسلامية غادرت طائرات الاستطلاع المجال الجوي المجاور استجابة لطلب من مسؤولين روس خلال هجومهم على دير الزور“.

وقال التحالف إن قوات موالية للحكومة السورية ”مرت إلى منطقة بعد“ القافلة.

وقال البرجادير جنرال جون براجا مدير العمليات في التحالف ”تقدم النظام ومر بالقافلة مما يوضح تواصل المسؤولية السورية عن الحافلات والإرهابيين“. (REUTERS)