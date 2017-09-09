الرابطة الفرنسية تدافع عن باريس سان جرمان و ترد على اتهامات رئيس ” الليغا “

الرابطة الفرنسية تدافع عن باريس سان جرمان و ترد على اتهامات رئيس ” الليغا “

لم تتأخر الرابطة الفرنسية في الرد على تصريحات #خافيير_تيباس ، رئيس رابطة #الدوري_الإسباني لكرة القدم “الليغا”، التي اتهم من خلالها نادي #باريس_سان_جرمان بمخالفة قوانين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم للعب المالي النظيف، و بـ “التلاعب المالي”.

وكان تيباس قد قال في تصريحات صحفية إن مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي “ضخا أموالا من خارج عالم كرة القدم وأنه ينبغي اتخاذ قرارات صارمة لوقفهما.. فلا يمكن للأندية منافسة اقتصاد دولة بأكملها”.

وأضاف:”احتاج إلى مزيد من المال من حقوق البث التليفزيوني، غير ذلك فإن مانشستر سيتي سيشتري كل اللاعبين”.

وقال في تصريح آخر:”باريس سان جيرمان يمكنه ضم أي لاعب في الوقت الحالي، ورغم أن الشرطين الجزائيين في عقدي ميسي وكريستيانو رونالدو كبيرين، إلا أنهم قادرون على دفع أي منهما”.

واشترت مجموعة “ابو ظبي يونايتد غروب” نادي مانشستر سيتي في 2008 ، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، أما نادي باريس سان جيرمان فهو مملوكاً لمؤسسة الاستثمار الحكومية لدولة قطر، منذ عام 2011.

و ألمح نادي مانشستر سيتي أنه قد يلجأ لمقاضاة تيباس جراء تصريحاته، حيث جاء في بيان النادي الإنكليزي:”تصريحات السيد تيباس جاهلة وجزء من محض خياله”.

وأضاف :”وكما كان متوقعا، مانشستر سيتي ومجموعة سيتي فوتبول يقصدان المستشار القانوني المناسب وسيتصرفان بناء على تلك المشورة”.

ومن جهتها، أصدرت رابطة أندية الدوري الفرنسي للمحترفين بيانًا للدفاع عن باريس سان جيرمان، ضد التصريحات التي أدلى بها خافيير تيباس.

وجاء في بيان الرابطة الفرنسية: “ندين بشدة التصريحات المهينة لرئيس الليغا، تجاه نادي باريس سان جيرمان، فهي تصريحات لا ترتقي أو تليق بمؤسسة كبيرة، مثل رابطة الدوري الإسباني”.

وأضاف البيان: “وتؤكد الرابطة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هو الجهة الوحيدة المنوط بها التحقق من تجاوز باريس سان جيرمان للوائح اللعب المالي النظيف، من عدمه”.

وأشار البيان إلى أن الرابطة تؤكد دعمها الكامل لباريس سان جيرمان، في مواجهة “الحملات العنيفة” التي يتعرض لها، خلال الأسابيع الأخيرة، من قبل جهات عديدة بمنظومة الكرة الأوروبية.