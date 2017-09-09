الشرطة المصرية تحقق في قضية ذبح ” قرش ” معرض للانقراض في خليج العقبة

أعلنت وزارة البيئة المصرية التحقيق في واقعة صيد وذبح #سمكة_قرش بخليج العقبة.

وقالت الوزارة إن عدداً من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية عدداً من الصور لسمكة قرش، وصاحبها عدد من الادعاءات بأنها لقرش تم ذبحه، وعلى الفور قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات وفريق عمل متخصص من الباحثين في الحياة البحرية برئاسة الباحث أحمد الصادق، مدير محمية أبو جالوم بمحميات جنوب سيناء للتحقق من صحة الواقعة وتحليل الصور المتداولة للتأكد من صحتها ومدى حداثتها.

وأضافت أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالإضافة إلى مشايخ القبائل بطابا للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثوبتها ضد المخالفين.

وأكدت الوزارة أن المعلومات الأولية لتحليل الصور تشير إلى الآتي، وفق ما اوردت قناة العربية:

أولاً: الصور المتداولة تبين أن النوع الموجود بها هو القرش الجيتار (Ray shark or Guitarfish) والاسم العلمي (Rhina ancylostoma) وليس القرش الحوت Whale shark وهذه المرة الأولى لتسجيل صيد هذا النوع من القروش على ساحل خليج العقبة المصري

ثانياً: يعتبر القرش الجيتار من أنواع الأسماك التي تتواجد في المياه الضحلة أحياناً مما يعرضها للوقوع في شباك الصيد بطريق الخطأ وعادة ما يتم تسجيل ظهوره بالسواحل المختلفة بالعالم، من خلال ذلك أي بالتعرض للصيد بالخطأ. وتوجد بعض دول العالم التي تسمح بصيد الحيتان والقروش لكن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لحماية الحيتان والقروش.

ثالثاً: يصنف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) القرش الجيتار ضمن الأنواع القابلة للتهديد بالانقراض (Vulnerable) وهى مرتبة سابقة لترتيب القرش الحوتي المهدد بالانقراض (Endangered).

رابعاً: تقوم إدارة المحميات بجنوب سيناء بتنفيذ حملات دورية لتوعية الصيادين بالأنواع البحرية وأهمية المحافظة عليها باتباع الطرق الصحيحة وتجنب صيد الأنواع المهددة بالانقراض.

خامساً: تنفذ محميات جنوب سيناء العديد من الدوريات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار العام على السواحل البحرية لحماية الحياة البحرية وتنفيذ القوانين المنظمة لذلك.