الشرطة النمساوية تحذر من علاقات الحب العابرة في الصيف !

حذرت الشرطة النمساوية رسميا من علاقات الحب العابرة خلال الصيف التي تنتهي بشكل سلبي وخصوصا عندما يبدأ احد الطرفين بمضايقة الاخر ما ان تنتهي العطلة.

وقالت الشرطة القضائية في بيان “بعض علاقات الحب العابرة يصعب التخلص منها أكثر من ضربة شمس، ففجأة نجد الشخص الذي لم نكن ننوي اقامة علاقة جدية معه أمام باب منزلنا”.

وأوضحت الشرطة ان الحدود بين سوء الفهم والمضايقات يسهل تجاوزها مشددة على انه ينبغي عدم التردد بابلاغ السلطات باي تجاوزات قد تحصل.

وزادت الشكاوى المتعلقة بالتعرض لمضايقات بنسبة 3,8 % العام الماضي في النمسا لتصل الى 2055 على ما تظهر الارقام الرسمية، لكن تعذر على الشرطة القضائية القول كم من هذه الشكاوى عائدة الى علاقات صيفية عابرة لم تنته على خير. ( AFP )