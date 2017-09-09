بالتزامن مع تقدم النظام فيها .. ” قوات سوريا الديمقراطية ” تعلن عن بدء معركة ضد ” داعش ” في دير الزور

بالتزامن مع تقدم النظام فيها .. ” قوات سوريا الديمقراطية ” تعلن عن بدء معركة ضد ” داعش ” في دير الزور

أعلنت قوات سورية الديموقراطية (وحدات الحماية الكردية) بدء هجوم لطرد داعش من ريف محافظة دير الزور الشرقي، في وقت أعلن إعلام النظام أن الميليشيات الموالية متعددة الجنسيات انتزعت السيطرة على حقل نفطي قرب المدينة.

وجاء إعلان قوات سورية الديموقراطية في بيان باسم “مجلس دير الزور العسكري”، وهو أحد مكونات هذه القوات، وكانت معلومات قد أفادت بأن عمليات هذه القوات في دير الزور سيجري تنفيذها باسم هذا المجلس.

وكان “مسؤول كبير” في قوات سورية الديموقراطية قد قال لوكالة رويترز إنه سيجري الإعلان السبت عن عملية ضد داعش في محافظة دير الزور.

وقال المسؤول إن العملية تهدف إلى دفع التنظيم المتطرف إلى التقهقر من المناطق الشمالية لدير الزور.

وأضاف أن القوات ستطلق الهجوم من جنوب الحسكة الخاضع لسيطرتها، في إطار هجوم أوسع لطرد داعش من مدينة الرقة.