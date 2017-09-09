بالفيديو .. أمريكي يقفز في المحيط هرباً من الشرطة فيقع بمواجهة سمكة قرش !

أراد شاب أمريكي الهروب من الشرطة بعد أن عثرت بحوزته على مخدرات، فلم يجد أمامه سوى المحيط فقفز إليه، ليجد نفسه وجهاً لوجه مع سمكة قرش عملاقة.

وفي التفاصيل، أوقفت الشرطة الأمريكية شاباً يدعى زاشاري كنجسبوري (20 عاماً)، أثناء قيادته سيارته في مدينة سيرف بولاية كارولاينا الشمالية، وطلبت منه النزول منها لتفتيشها.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن “زاشاري” فر هارباً بسيارته قبل أن يتوقف بجانب الطريق ويقفز في المحيط الأطلسي، وفق ما ذكرت مجلة سيدتي، ونجحت الشرطة في تحديد مكان زاشاري عن طريق طائرة دون طيار فوق المحيط لكن المفاجأة كانت أن سمكة قرش ضخمة كانت تسبح على مقربة منه.

وقال متحدث بإسم الشرطة: “في تلك اللحظة تحولت عملية المطاردة إلى عملية انقاذ”، مشيراً إلى أن رجال الشرطة نجحوا في إنقاذ زاشاري وإحضاره للشاطئ، والتحقيق معه بتهمة حيازة مخدرات ومقاومة الإعتقال.

وشاهد أكثر من مليوني شخص الفيلم الذي صورته طائرة الشرطة أثناء إنقاذه قبل ان تلتهمه سمكة القرش العملاقة، منذ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين.