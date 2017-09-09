بالفيديو .. سلوك غريب لرجل أمن سعودي في وداع الحجاج

أقدم رجل أمن سعودي على سلوك غريب غير مسبوق خلال توديعه حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا في مغادرة أراضي المملكة #السعودية بعد اداء مناسكهم.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل أمن سعودي يودع الحجاج بالدعاء وطلب السماح على أي تقصير واجهوه خلال أداؤهم مناسك الحج، وفق ما اوردت وكالة سبونتيك الروسية، وقال رجل الأمن “في أمان الله ياحجاج، سامحونا إن قصرنا معكم، تعودوا إلى بلادكم سالمين، استودعناكم الله، استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه”.

وكان موسم حج هذا العام شهد مليوني و300 الف حاج، بزيادة تقدر بأكثر من 32 في المئة عن أعداد حج موسم العام الماضي، قام على خدمتهم أكثر من 100 ألف رجل أمن سعودي وتأمينهم طوال فترة أداؤهم المناسك.