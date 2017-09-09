بالفيديو .. وجبات تشعرك بالشبع باستخدام المرايا

يقول خبراء التغذية إن التحكم بحجم الوجبة، هو المفتاح الرئيسي لأية حمية غذائية الهدف منها خسارة الوزن، والطريقة الشائعة لتحقيق ذلك، هي استخدام أطباق وأواني صغيرة الحجم، لكن طالبين بريطانيين، ابتكرا طريقة أخرى تمنحك شعوراً بأن الوجبة التي تتناولها أصغر حجماً مما هي عليه في الواقع.

ولجأ كل من ساكي ماروياما ودانيال كوين، إلى استخدام المرايا العاكسة، لجعل وجبات الطعام بحجم يعادل ضعفي حجمها، وتخدع هذه الطريقة العينين والدماغ، وتوحي للراغب بخسارة الوزن، بأنه على وشك تناول وجبة طعام كبيرة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وأطلق على مجموعة الطعام الجديدة التي كشف عنها مؤخراً اسم “هالف/فول”، وهي مستوحاة من خطر نقص الغذاء في المستقبل على نحو عالمي، وبالتالي تهدف إلى التوفير في كميات الطعام، عن طريق التخفيف من الشهية لتناول الطعام، وفي نفس الوقت، الوقاية من الأمراض الناتجة عن البدانة وزيادة الوزن.

وقال المصممان، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “في المستقبل القريب، ستؤثر التغييرات المناخية على إنتاج الغذاء العالمي، وعندما نتخيل المستقبل مع النقص الكبير في الغذاء، يجب علينا إعادة حساباتنا للتكيف مع شهيتنا ونمط حياتنا في الوقت الحاضر”.

وتضم كل مجموعة صحنين وكوباً ووعاء وسكيناَ وشوكة وملعقة، بالإضافة إلى سطح عاكس، وعند وضع وجبات الطعام عليها، تظهر بضعفي حجمها بشكل افتراضي، بما يكفي لمنح الشعور بالشبع والامتلاء.