بيب غوارديولا يكشف خبايا فشل صفقة سانشيز

قال مدرب #مانشستر_سيتي ، #بيب_غوارديولا ، إن القائد فينسن كومباني سيغيب عن مواجهة ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وأصيب البلجيكي كومباني، الذي ابتلي بمشاكل بدنية في المواسم الأخيرة، خلال مشاركته مع بلجيكا مؤخراً، لكن غوارديولا قال إن مدافعه لن يغيب طويلاً.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي: “يعاني من مشكلة طفيفة في ربلة الساق، لا أعتقد أنه سيكون متاحاً ام ليفربول، شارك في آخر سبع أو ثماني أو تسع مباريات الموسم الماضي دون مشاكل.. اعتنينا به خلال فترة الإعداد وخاض كل المباريات الثلاث هذا الموسم، الآن لسوء الحظ سنفقده لكننا سنحاول تجهيزه في أسرع وقت ممكن”.

وبدا غوارديولا متفائلاً رغم فشله في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات، قائلاً إنه “يملك ما يكفي من المدافعين مثل الياكيم مانغالا وتوسين أداربيويو البالغ عمره 19 عاماً”.

والشيء الإيجابي الآخر بالنسبة للمدرب الاسباني هو جاهزية لاعب الوسط إيلكاي غندوغان قبل استضافة ليفربول بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب الدولي الألماني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنه عاد للتدريب مع الفريق الأول خلال الأسابيع الأخيرة.

وسلط غوارديولا الضوء على المحاولة الفاشلة للتعاقد مع المهاجم أليكسيس سانشيز من آرسنال، قائلاً إن “الصفقة لم تكتمل لعدم رغبته في دخول الجناح رحيم سترلينغ ضمن الصفقة”.

وقال غوارديولا: “آرسنال أراد ضم رحيم للصفقة، تحدثوا معي ورفضت تماماً، في بعض الأحيان تتم الصفقات وفي أحيان أخرى لا تتم، لا أدري ما سيحدث في فترة الانتقالات الشتوية، سانشيز لاعب آرسنال حالياً”. ( reuters )