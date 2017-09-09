تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا و تنصح المقيمين فيها بالتزام الحذر

تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا و تنصح المقيمين فيها بالتزام الحذر

حذرت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت رعاياها من السفر إلى ألمانيا، ونصحت المقيمين هناك أو الذين يعتزمون زيارتها التزام الحيطة والحذر خلال حملة الانتخابات الألمانية.

وقالت الخارجية التركية في بيان: “القادة السياسيون في ألمانيا يؤسسون حملاتهم على أساس مناهض لتركيا ويعرقلون عضوية بلادنا في الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت الوزارة أن ألمانيا “خضعت منذ فترة لتأثير متنام لليمين المتطرف بل وحتى أسلوب عنصرى فى الخطابة “.

وزعمت الوزارة أنه لا يتم اللجوء إلى القضاء في ألمانيا بسبب “كراهية الأجانب والعنصرية”.

كما أشار البيان إلى حرائق المباني الأخيرة في المناطق التي يسكنها المواطنون الاتراك، مشيرة إلى أنه يشتبه في إشعال تلك الحرائق عمدا من قبل عنصريين في بعض الحالات.

واتهمت أنقرة ألمانيا بالترحيب بالجماعات الإرهابية وأشارت فى هذا الصدد إلى حزب العمال الكردستاني وشبكة الداعية فتح الله جولن.

ويتم تصنيف حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية في تركيا والاتحاد الاوروبي، أما جماعة جولن لا تصنف في أوروبا كذلك. (DPA)