تركيا : رجال إطفاء يساعدون أطباء في إخراج يد طفل تهشمت داخل ” ماكينة لفرم اللحوم ” ( فيديو )

تعرّض طفل تركي لإصابة بليغة، جراء إدخال يده اليمنى داخل “ماكينة اللحمة”، في ظل غياب الرقابة من والديه، بمحافظة مرسين، جنوبي تركيا.

وقالت صحيفة حرييت التركية، يوم السبت (2/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ صراخ الطفل مصطفى، البالغ من العمر عامين، نبه عائلته، لتسرع بالاتصال بالإسعاف، طالبةً منهم المساعدة.

وأكد الفريق الطبي الذي وصل إلى موقع الحادثة ضرورة نقل مصطفى إلى مستشفى مرسين الحكومي، ليتمكنوا هناك من إخراج يده العالقة في الماكينة.

واستعان الأطباء في قسم الإسعاف برجال الإطفاء، الذين تمكّنوا بعد جهد كبير من إخراج ما تبقى من يد الطفل، التي تضرّرت بشكل كبير، جرّاء هذا الحادث.