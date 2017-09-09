حفل مختلط في القطيف يثير غضب السعوديين ( فيديو )

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد حفلًا مختلطًا بأحد المطاعم في محافظة #القطيف في #السعودية.

وبحسب الفيديو يظهر مجموعة من الشباب والفتيات وهم يرقصون ويغنون في أحد المطاعم الشهيرة في بلدة “تاروت” في القطيف.

وأثار الفيديو غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وأطلقوا هاشتاج “#مطعم_ديسكو_القطيف”، للتعبير عن استياءهم مما حدث.

وقال أحد المغردين أنها ليست أول مرة يقيم نفس المطعم مثل هذا الاحتفال بتشغيل الموسيقى وتقديم الشيشة للحضور، مطالبًا الجهات المسئولة بمحاسبة المطعم لما يجري فيه من أمور خارج الضوابط الشرعية.

في حين كتب أحد المغردين: “الغريب انا هناك اناس تحاول التبرير لهم والدفاع عنهم رغم ان المطعم لم ينكر وجود حفله #مطعم_ديسكو_القطيف “.

وكتب المغرد “الزكي من هناك: “على الادارة الاعتذار رسميًا ومحاسبة المتسبب والتعهد بعدم التكرار #مطعم_ديسكو_القطيف “.

في حين علّقت إدارة المطعم على إقامة الحفل الموسيقي، مبينة أنها ليس لها علاقة بالحفل وأنه أقيم دون علمها، وأن المتواجدين كانوا من إحدى الجاليات العربية.