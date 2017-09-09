رسمياً .. تقنية ” حكم الفيديو ” تدخل كأس إسبانيا

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم #خافيير_تيباس، أنه سيتم اختبار تقنية الفيديو في التحكيم هذا الموسم بمباريات في كأس ملك إسبانيا، مبرزاً أنه سيتم تطبيقها الموسم المقبل في جميع المنافسات إذا سارت الأمور على ما يرام.

وقال تيباس إنه “يتفق على ضرورة تحسين التحكيم الإسباني، ولكن ليس بسبب جودته وإنما لأنه يجب التحسن دائماً، مشيراً إلى أن تقنية الفيديو في التحكيم من الأمور التي سيتم إدخالها تدريجياً لتحسين التحكيم”.

وأضاف: “أتمنى أن يتم اختبارها في مباريات بكأس الملك، وإذا سارت الأمر على ما يرام فإننا سنراها في الليغا الموسم المقبل، تطبيقها يستلزم معدات، سيتم البدء في اختبارها ونتمنى أن نطبقها نهائياً الموسم المقبل”.

وجاءت تصريحات تيباس من مقر رابطة الدوري الإسباني في مدريد عقب تقديم تقرير “Football Transfer Review” حول سوق الانتقالات، والذي تعده شركة “Prime Time Sport” المتخصصة في التسويق الرياضي. ( EFE )