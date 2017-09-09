روسيا تنفي تصريحات ألمانية عن مشاركة 100 ألف جندي بمناورات عسكرية

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين ، حول مشاركة 100 ألف جندي روسي في مناورات “الغرب – 2017″ الروسية-البيلاروسية المشتركة.

وقال كوناشينكوف، ” نشعر بالدهشة إزاء تصريحات رئيس الدائرة العسكرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة أورزولا فون دير لاين ، بإعلانها عن معلومات مأخوذة من الفراغ حول مشاركة نحو 100 ألف جندي روسي بتدريبات الغرب – 2017 ، وما يمكن أن تخفيه من تهديدات لأوروبا”،حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم السبت.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين قدرت عدد القوات الخميس بأكثر من 100 ألف جندي.

كان بيان لوزارة الدفاع الروسية ذكر الخميس ، أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف أطلع أيضا رئيس اللجنة العسكرية للناتو بيتر بافل على تفاصيل هذه المناورات الاستراتيجية المرتقبة ، مؤكدا أنها ذات طبيعة دورية دفاعية وغير موجهة ضد دول أخرى.

من جانبها ،أوضحت الخارجية الروسية في وقت سابق أن عدد العسكريين المشاركين في هذه المناورات لا يتعارض مع وثيقة فيينا لعام .2011

وستجري مناورات “الغرب – 2017″ الروسية البيلاروسية المشتركة في الفترة من 14 وحتى 29 سبتمبر الجاري على أراضي بيلاروسيا.

وسيشارك في هذه المناورات حوالي 12700 عسكري، بالإضافة إلى نحو 70 طائرة ومروحية ونحو 680 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 250 دبابة ونحو 200 من المدافع وراجمات الصواريخ ومدافع الهاون ونحو 10 سفن.

وعلى صعيد متصل ، اعتبرت الدول المجاورة لروسيا، وخاصة بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، هذه المناورات تهديدا لها. (DPA)